Joe Cole, ancienne star de l’équipe d’Angleterre, a livré son analyse de la demi-finale de la Coupe du monde opposant les Trois Lions à l’Argentine, programmée mercredi.

Lionel Messi, le capitaine argentin, s’apprête à affronter les Three Lions pour la première fois.

« Nous devrons neutraliser la menace que représente Messi et le mettre hors jeu », a-t-il déclaré lors de son intervention dans le podcast « The Rest Is Football ».

Il a ajouté : « Je pense que notre équipe d’Angleterre est supérieure à l’Argentine, nous allons en finale de la Coupe du monde. »

Cole a conclu : « Je le sens au fond de moi, nous allons battre l’Argentine. »

Les Three Lions ont validé leur billet pour le dernier carré en battant la Norvège 2-1 après prolongation.

De son côté, l’Argentine, tenante du titre, a rejoint le dernier carré en battant la Suisse 3-1 après prolongation.