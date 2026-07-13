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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo, l’ancienne star de l’Angleterre assure : « On va renvoyer Messi se coucher. »

Angleterre vs Argentine
Angleterre
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Coupe du monde
J. Cole
L. Messi
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Joe Cole, ancienne star de l’équipe d’Angleterre, a livré son analyse de la demi-finale de la Coupe du monde opposant les Trois Lions à l’Argentine, programmée mercredi.

Lionel Messi, le capitaine argentin, s’apprête à affronter les Three Lions pour la première fois.

« Nous devrons neutraliser la menace que représente Messi et le mettre hors jeu », a-t-il déclaré lors de son intervention dans le podcast « The Rest Is Football ».

Il a ajouté : « Je pense que notre équipe d’Angleterre est supérieure à l’Argentine, nous allons en finale de la Coupe du monde. »

Cole a conclu : « Je le sens au fond de moi, nous allons battre l’Argentine. »

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
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Argentine
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Les Three Lions ont validé leur billet pour le dernier carré en battant la Norvège 2-1 après prolongation.

De son côté, l’Argentine, tenante du titre, a rejoint le dernier carré en battant la Suisse 3-1 après prolongation.

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