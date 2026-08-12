Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain face à Aston Villa, lors du match entre les deux équipes ce mercredi soir au stade de la ville autrichienne de Salzbourg, en Supercoupe d'Europe.

Le but de Kvaratskhelia est intervenu à la 20e minute, après qu'il a récupéré le ballon aux abords de la surface de réparation, avant de pénétrer dans la zone et d'armer une frappe puissante qui a fini au fond des filets d'Aston Villa.

Ce but revêtait une signification particulière pour le Paris Saint-Germain, le club français ayant continué à faire trembler les filets pour la 29e rencontre consécutive toutes compétitions confondues.

Selon le réseau « Squawka », il s'agit de la plus longue série de matches avec au moins un but marqué pour le Paris Saint-Germain depuis juillet 2020, lorsque l'équipe avait trouvé le chemin des filets lors de 36 matches consécutifs.

Le dernier match au cours duquel le Paris Saint-Germain n'avait pas réussi à marquer remonte au 12 janvier dernier, lorsqu'il s'était incliné face à son voisin, le Paris FC, sur le score de 0-1 en Coupe de France.

Le Paris Saint-Germain n'est ainsi plus qu'à sept matches d'égaler sa plus longue série de rencontres avec au moins un but marqué de ces dernières années, en ce début de saison où l'équipe cherche à poursuivre sa domination sur les scènes européenne et nationale.

Kvaratskhelia a par ailleurs poursuivi sur sa lancée dans les rencontres continentales, puisqu'il a participé à son 11e but lors des 9 derniers matches européens, selon « Squawka ».

Au cours de cette série, la star du Paris Saint-Germain a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives.