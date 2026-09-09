Le Brésilien Gabriel Jesus a inscrit son premier but sous le maillot du Barça, signant le cinquième but de son équipe face au Feyenoord, ce mercredi soir, lors de la première journée de la Ligue des champions, sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Le but de Jesus est intervenu à la 85e minute de la rencontre, venant conclure la large victoire du Barça (5-1) contre le club néerlandais, et ce deux minutes seulement après son entrée en jeu à la place de Dani Olmo.

Le Brésilien a marqué son but sur une passe décisive de la star espagnole Lamine Yamal, qui avait lui-même inscrit le quatrième but à la 77e minute, sur un coup franc direct ayant transpercé le mur.





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Jesus avait fait ses grands débuts avec le Barça il y a quelques jours, lors de la large victoire contre Valence (5-0), lors de la quatrième journée de la Liga, sur la pelouse de Mestalla.

Jesus a rejoint le Barça dans les tout derniers instants du mercato estival, après que le club catalan se soit assuré de l'impossibilité de recruter la star de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez.

Avec cette victoire 5-1 contre le Feyenoord, le Barça a poursuivi son début de saison offensif exceptionnel, en inscrivant 5 buts dans 4 de ses cinq premiers matches officiels. Le seul match où il n'a pas atteint ce chiffre fut la victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao en Liga.

Le Blaugrana a atteint 22 buts ou plus lors de ses 5 premiers matches officiels de la saison, pour la première fois depuis 1950, lorsque l'entraîneur tchécoslovaque Ferdinand Daučík était à la tête de l'équipe.

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