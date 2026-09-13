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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vidéo : Ivan Toney apparaît en Joy Elite League

Al Ahli U21 vs Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Jawwy Elite League U-21
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

Une apparition rare

L'Anglais Ivan Toney, attaquant de l'équipe première de football du club d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, est apparu lors des rencontres de la Jawwy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans).

L'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ahli a affronté ce dimanche son homologue d'Al-Watan, sur le stade « Al-Raqi » à Djeddah, pour la quatrième journée de la Jawwy Elite League.

Le journaliste saoudien Walid Saïd a publié, sur son compte personnel du réseau « X », une vidéo montrant que Toney a tenu à assister à la rencontre depuis le stade, afin de soutenir les joueurs d'Al-Ahli.

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Cela intervient seulement 48 heures après avoir inscrit un doublé lors de la victoire de l'équipe première contre Al-Hazm sur le score de 3-1, avant-hier vendredi, sur le stade Al-Inma à Djeddah, pour la septième journée de la Roshn Saudi League.

Jawwy Elite League U-21
Al Qadisiyah U21 crest
Al Qadisiyah U21
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Al Ahli U21 crest
Al Ahli U21
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Jawwy Elite League U-21
Al Watan U21 crest
Al Watan U21
Al Watan U21
Al Okhdood U21 crest
Al Okhdood U21
Al Okhdood U21

Toney se prépare avec « Al-Raqi » à affronter le club ouzbek du Bunyodkor, demain lundi, sur le stade Al-Inma, pour la première journée de la phase de championnat de l'AFC Champions League Elite.

Il est à noter que l'équipe d'Al-Ahli a disputé le match contre Al-Watan en occupant la quatrième place au classement du championnat saoudien des moins de 21 ans, avec 7 points, récoltés grâce à deux victoires et un seul match nul.

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