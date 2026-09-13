L'Anglais Ivan Toney, attaquant de l'équipe première de football du club d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, est apparu lors des rencontres de la Jawwy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans).

L'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ahli a affronté ce dimanche son homologue d'Al-Watan, sur le stade « Al-Raqi » à Djeddah, pour la quatrième journée de la Jawwy Elite League.

Le journaliste saoudien Walid Saïd a publié, sur son compte personnel du réseau « X », une vidéo montrant que Toney a tenu à assister à la rencontre depuis le stade, afin de soutenir les joueurs d'Al-Ahli.

Cela intervient seulement 48 heures après avoir inscrit un doublé lors de la victoire de l'équipe première contre Al-Hazm sur le score de 3-1, avant-hier vendredi, sur le stade Al-Inma à Djeddah, pour la septième journée de la Roshn Saudi League.

Toney se prépare avec « Al-Raqi » à affronter le club ouzbek du Bunyodkor, demain lundi, sur le stade Al-Inma, pour la première journée de la phase de championnat de l'AFC Champions League Elite.

Il est à noter que l'équipe d'Al-Ahli a disputé le match contre Al-Watan en occupant la quatrième place au classement du championnat saoudien des moins de 21 ans, avec 7 points, récoltés grâce à deux victoires et un seul match nul.