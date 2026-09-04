Alexander Isak a inscrit deux buts précoces pour offrir à Liverpool la victoire face à son hôte Ipswich Town (2-0), vendredi soir sur la pelouse de « Portman Road », lors de la troisième journée de Premier League anglaise.

La star suédoise a marqué ses deux buts en 3 minutes (6e et 9e), sur deux passes décisives de l'international néerlandais Cody Gakpo.

À lire aussi

Abdelkarim, dernier exemple en date : le fantôme de Neymar hante toujours le Barça

9 mois d'insistance et de dérobades : comment le Barça a recruté Gabriel Jesus ?

Avec ce doublé, Isak a atteint son troisième but en Premier League cette saison, égalant ainsi l'ensemble de ce qu'il avait inscrit dans la même compétition la saison dernière, marquée par une baisse de son niveau, en plus d'une lourde blessure qui l'a longtemps éloigné des terrains.

L'ancienne star de Newcastle avait marqué un but lors de la deuxième journée du championnat actuel, au cours du match nul (2-2) contre Nottingham Forest.

Isak a rejoint Liverpool à l'été 2025 en provenance de Newcastle United, après avoir inscrit 54 buts en 86 matches de Premier League anglaise avec les Magpies.

La confrontation face à Ipswich n'était pas une nouveauté pour Isak, l'attaquant suédois ayant déjà marqué 4 buts contre cette même équipe, en deux matches de Premier League lors de la saison 2024-25 lorsqu'il évoluait à Newcastle, dont un triplé sur la pelouse de « Portman Road ».

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».



