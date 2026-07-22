L'Allemand Jens Wissing, le nouveau directeur technique d'Al-Ittihad, a révélé la raison de son acceptation d'entraîner l'équipe la saison prochaine, et ce après un premier match amical.

Wissing a conduit Al-Ittihad à la victoire lors de son premier match amical, disputé dans le cadre de son stage à l'étranger dans la ville espagnole de Marbella, face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates sur le score de 3-2.

Wissing a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne YouTube du club d'Al-Ittihad après la rencontre : « Il a été facile de nous joindre à l'équipe, car nous avons reçu beaucoup de soutien et d'aide de la part de toutes les personnes qui entourent le groupe. C'était donc très facile pour nous. »

Il a ajouté : « Nous avons un très bon ressenti d'être avec cette équipe. C'est un très bon groupe, je sens une très bonne énergie positive, les deux dernières semaines se sont très bien passées. »

Il a poursuivi : « Nous avons déjà eu beaucoup de très bonnes séances d'entraînement, les joueurs progressent énormément, et je vois déjà un grand pas en avant. »

Au sujet de la victoire contre Orlando Pirates, l'entraîneur allemand a déclaré : « Ce premier match a été très bon pour nous. Bien sûr, tout n'est pas parfait, et cela ne peut pas l'être, mais il y a déjà beaucoup de points positifs. »

Il a conclu : « Les joueurs essaient d'appliquer les choses de manière concrète, que ce soit ce dont nous parlons ou ce que nous faisons à l'entraînement. Je peux donc dire aujourd'hui que je suis satisfait. »

Wissing a pris en main l'entraînement d'Al-Ittihad avec un contrat s'étendant sur deux saisons, jusqu'en 2028, succédant à l'entraîneur portugais Sergio Conceição, démis de ses fonctions à l'issue de la saison dernière, au cours de laquelle l'équipe n'a remporté aucun titre.