Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

En vidéo : du jamais-vu, Liverpool renverse la table face à l'Atlético dans un match palpitant

Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Ligue des Champions
Angleterre
Espagne

Une défaite historique pour le géant espagnol

Liverpool a transformé son retard d'un but en une précieuse victoire par deux buts à un (2-1) face à son hôte l'Atlético Madrid au stade d'Anfield, dans l'un des chocs de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La rencontre a été passionnante durant la majeure partie du temps, les deux équipes se disputant tour à tour la maîtrise du jeu et le danger offensif tout au long des deux mi-temps.

Liverpool a signé sa quatrième victoire consécutive dans ses matchs face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, confirmant sa supériorité sur son adversaire espagnol.

Selon le réseau Opta, l'Atlético Madrid a subi une défaite lors de 4 matchs consécutifs face à un même adversaire dans la compétition pour la première fois de son histoire.

Llorente marque dans son domaine de prédilection

Le match a démarré sur un rythme rapide des deux côtés, et au terme du premier quart d'heure, Marcos Llorente a mis son équipe, l'Atlético Madrid, en tête d'un but dont il a l'habitude, inscrivant son cinquième but personnel au stade d'Anfield en Ligue des champions.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

Le but de Llorente est venu d'une frappe soignée, après avoir reçu une superbe passe en profondeur de Julián Álvarez.

Liverpool a poussé avec force pour égaliser, profitant du grand soutien de son public, et a obtenu ce qu'il voulait 6 minutes avant la fin de la première mi-temps.

Les locaux ont exploité un moment de confusion défensive de l'Atlético Madrid, la nouvelle recrue Ronald Araújo transmettant une balle du talon à Dominik Szoboszlai, qui a tiré au ras du sol dans l'angle droit du but du géant Jan Oblak.

Liverpool revient

Liverpool a abordé la seconde mi-temps avec une pression offensive remarquable, et Mac Allister a décoché une frappe surprise et fulgurante depuis l'extérieur de la surface de réparation, qu'Oblak n'a pu atteindre, marquant le deuxième but de Liverpool à la 50e minute.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google