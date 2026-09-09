Liverpool a transformé son retard d'un but en une précieuse victoire par deux buts à un (2-1) face à son hôte l'Atlético Madrid au stade d'Anfield, dans l'un des chocs de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La rencontre a été passionnante durant la majeure partie du temps, les deux équipes se disputant tour à tour la maîtrise du jeu et le danger offensif tout au long des deux mi-temps.

Liverpool a signé sa quatrième victoire consécutive dans ses matchs face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, confirmant sa supériorité sur son adversaire espagnol.

Selon le réseau Opta, l'Atlético Madrid a subi une défaite lors de 4 matchs consécutifs face à un même adversaire dans la compétition pour la première fois de son histoire.

Llorente marque dans son domaine de prédilection

Le match a démarré sur un rythme rapide des deux côtés, et au terme du premier quart d'heure, Marcos Llorente a mis son équipe, l'Atlético Madrid, en tête d'un but dont il a l'habitude, inscrivant son cinquième but personnel au stade d'Anfield en Ligue des champions.

Le but de Llorente est venu d'une frappe soignée, après avoir reçu une superbe passe en profondeur de Julián Álvarez.

Liverpool a poussé avec force pour égaliser, profitant du grand soutien de son public, et a obtenu ce qu'il voulait 6 minutes avant la fin de la première mi-temps.

Les locaux ont exploité un moment de confusion défensive de l'Atlético Madrid, la nouvelle recrue Ronald Araújo transmettant une balle du talon à Dominik Szoboszlai, qui a tiré au ras du sol dans l'angle droit du but du géant Jan Oblak.

Liverpool revient

Liverpool a abordé la seconde mi-temps avec une pression offensive remarquable, et Mac Allister a décoché une frappe surprise et fulgurante depuis l'extérieur de la surface de réparation, qu'Oblak n'a pu atteindre, marquant le deuxième but de Liverpool à la 50e minute.