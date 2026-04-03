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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vidéo... Cristiano perd son sang-froid face au comportement récurrent de « Dunga »

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Qu'a fait le joueur égyptien lors du match contre Al-Nasr ?

Le joueur égyptien Nabil Emad « Dunga », star du milieu de terrain du club saoudien Al-Najma, a provoqué la colère de Cristiano Ronaldo lors du match opposant son équipe à Al-Nassr lors de la 27e journée du championnat professionnel saoudien.

Dunga a rejoint les rangs d'Al-Najma, lanterne rouge du championnat, lors du dernier mercato hivernal, et est devenu l'un des joueurs titulaires de l'équipe qui mène une lutte acharnée pour éviter la relégation. 

Au cours du match qui l'opposait à Al-Nassr, leader du classement, le joueur égyptien s'est blessé lors d'un duel avec Abdullah Al-Hamdan à la 26e minute et s'est effondré sur le terrain.

Dunga a reçu des soins sur le terrain pendant plus de deux minutes, et après que l'arbitre eut ordonné l'arrivée d'une ambulance, il a surpris tout le monde en se relevant soudainement et en demandant à sortir du terrain en marchant. 

Cette situation a provoqué le mécontentement de Ronaldo, qui n'a pas caché sa colère et s'en est pris au chauffeur de l'ambulance pour qu'il quitte le terrain rapidement afin de ne pas faire perdre de temps supplémentaire à son équipe.

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Quelques minutes seulement après son retour sur le terrain, Dunga s'est à nouveau effondré à la 32e minute, réclamant des soins, une scène qui a une nouvelle fois provoqué la colère du capitaine d'Al-Nassr.

Rappelons que Dunga avait rejoint Al-Najma en provenance du club égyptien de Zamalek, et que l'équipe saoudienne tente de tirer parti de son expérience pour assurer son maintien dans le championnat.

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