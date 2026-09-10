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En vidéo : Côme déchire les filets de Leipzig, l'AS Roma trébuche face à Fenerbahçe

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Côme a lancé son parcours en Ligue des champions par une victoire écrasante sur son hôte allemand Leipzig, sur le score de 4-1, jeudi soir, lors de la première journée de la phase de ligue.

Les hommes de l'entraîneur Cesc Fàbregas n'ont pas attendu longtemps et ont inscrit un but précoce à la 15e minute par l'intermédiaire de Martin Baturina.

Anastasios Douvikas a renforcé l'avance de Côme avec un deuxième but à la 38e minute.

Les attaques de Côme se sont poursuivies, aboutissant à un troisième but à la 54e minute signé Alhassane Diao.

Andrija Maksimović a réduit l'écart en marquant l'unique but de Leipzig à la 58e minute.

À la 90e minute, Massimo Bironi a clôturé le festival de buts de Côme en inscrivant le quatrième but de la formation, qui dispute pour la première fois la Ligue des champions.

De son côté, l'AS Rome a débuté son parcours par un match nul à l'extérieur face au club turc de Fenerbahçe, sur le score de 1-1.

La Roma a ouvert le score par Bryan Cristante à la 39e minute, mais l'équipe turque a égalisé à la 48e minute grâce à Archie Brown.

En revanche, le PSV Eindhoven a fait match nul avec son hôte ukrainien du Chakhtar Donetsk, sur le score de 1-1.

Le Chakhtar Donetsk avait pris l'initiative en marquant à la 45e+1 par l'intermédiaire de Mendoza.

Mais l'équipe néerlandaise a rapidement égalisé après trois minutes de jeu en seconde période, par l'intermédiaire de Sergiño Dest.

Dans le cadre de cette même journée, le Slavia Prague a perdu à domicile face au club français de Lens, sur le score de 3-2.

Le doublé du Slavia Prague a été signé Daniel Štorm aux 51e et 88e minutes.

Le triplé de Lens a été inscrit par Abdallah Sima, Florian Thauvin et Ruben Aguilar, aux 73e, 90e+1 et 90e+3 minutes.

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