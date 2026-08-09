L'Algérie a réalisé un exploit historique en battant la Côte d'Ivoire (2-1), hier soir samedi, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine organisée au Maroc, pour se qualifier en demi-finale et décrocher, dans le même temps, son billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Les joueuses de l'entraîneur Farid Benstiti, ancien directeur technique du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais, ont livré un match solide face à la Côte d'Ivoire.

Inès Konan a ouvert le score pour la sélection ivoirienne à la 30e minute, avant que la tâche de son équipe ne se complique avec l'expulsion de la joueuse Safi Ouédraogo.

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L'Algérie a renversé le match en seconde période, Inès Khiri ayant égalisé avant l'heure de jeu, puis Amira Ould Braham a ajouté le but de la victoire cinq minutes plus tard seulement, profitant d'une erreur de la gardienne Aramatou Diakité.





Avec cette victoire, l'Algérie a franchi le cap des quarts de finale pour la première fois de son histoire dans le tournoi africain féminin, et a également assuré sa qualification pour la première fois à la Coupe du monde féminine. Elle affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre le Malawi et le Ghana, prévu aujourd'hui dimanche.

L'accès au dernier carré de la Coupe d'Afrique des nations féminine offre un billet de qualification directe pour le Mondial, prévu au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027.

Le Maroc décroche également son billet

L'Algérie n'a pas été la seule à assurer sa qualification pour le Mondial le même jour, puisque la sélection marocaine a elle aussi battu l'Afrique du Sud (2-1) en quart de finale, pour décrocher elle aussi sa place à la Coupe du monde féminine.

La sélection marocaine a inscrit son premier but par l'intermédiaire de Sakina Ouzraoui Diki, à la 31e minute, avant que Hanane Aït El Haj ne renforce l'avance des joueuses à domicile avec le deuxième but, sur un penalty à la 51e minute.

Thembi Kgatlana a réduit l'écart en marquant l'unique but de l'Afrique du Sud à la 67e minute.

Avec ce résultat, la sélection marocaine participera au Mondial pour la deuxième fois consécutive, après avoir réalisé sa première apparition historique lors de l'édition 2023, disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande, au cours de laquelle elle avait atteint les huitièmes de finale avant d'être éliminée par la France sur une défaite (4-0).



