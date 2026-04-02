En vidéo... Atef : « La Coupe d'Asie est plus importante que la Coupe du monde ! »

Ahmed Ateef, ancienne star du football saoudien, a suscité la polémique après avoir déclaré que la Coupe d'Asie 2027, organisée par l'Arabie saoudite, était plus importante que la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans une interview accordée à l'émission « Dorina Ghir », Ateef a déclaré : « Nous allons accueillir la Coupe d'Asie 2027 en Arabie saoudite, et notre objectif doit être de remporter le titre, quelles que soient les circonstances. »

Il a ajouté : « La situation est difficile. La sélection saoudienne peut se qualifier lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, mais cette phase s'apparente davantage à des éliminatoires. Pour être réalistes et non pas émotionnels, il est impossible, dans ces conditions, de se qualifier pour les huitièmes ou les quarts de finale. »

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Il a poursuivi : « Si l'objectif était de se qualifier pour ces phases avancées, l'équipe ne se serait pas présentée sous cette forme. Pour y parvenir, il faut une stratégie claire, ce qui n'est pas le cas. »

Il a conclu : « Depuis la Coupe du Golfe 2024, j’ai dit qu’il fallait se préparer pour la Coupe d’Asie 2027. C’est l’objectif, c’est le tournoi continental qui redonnera à l’équipe sa réputation en lui permettant de se battre pour les titres et de remonter sur les podiums. »

Rappelons que la sélection saoudienne figure dans le groupe H de la Coupe du monde 2026, aux côtés de l'Espagne, de l'Uruguay et du Cap-Vert.