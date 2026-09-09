Karim Adeyemi a continué de graver son nom parmi les meilleurs buteurs allemands de l'histoire de la Ligue des champions, après avoir inscrit le deuxième but du Barça face à Feyenoord, ce mercredi soir sur la pelouse du « Spotify Camp Nou », lors de la première journée de la phase de ligue.

Adeyemi a ainsi porté son total à 17 buts en Ligue des champions, dépassant la légende Michael Ballack et ses 16 buts, et rejoignant Timo Werner à la sixième place du classement des meilleurs buteurs allemands de l'histoire de la compétition, selon les chiffres de l'Union européenne de football « UEFA».

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Le but d'Adeyemi est survenu à la 22e minute sur une superbe frappe, permettant au club catalan de doubler la mise après le but précoce de Raphinha, et ce pour la première apparition du joueur allemand avec le Barça en Ligue des champions.

Adeyemi a rejoint les Blaugrana cet été en provenance du Borussia Dortmund, après avoir disputé 37 matches de Ligue des champions avec le club allemand, au cours desquels il a inscrit 12 buts, et après avoir fait partie de l'équipe qui a atteint la finale de la compétition lors de la saison 2023-2024, avant la défaite face au Real Madrid (2-0).

L'ancien joueur du Red Bull Salzbourg avait également marqué 4 buts avec le club autrichien en Ligue des champions.

Avec ce but, Adeyemi se retrouve désormais à un seul but de Serge Gnabry et ses 18 buts, tandis que Thomas Müller domine le classement des buteurs allemands de l'histoire de la Ligue des champions avec 57 buts, suivi de Mario Gómez avec 26, Marco Reus avec 24, puis Leroy Sané avec 23.

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