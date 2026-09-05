Mohamed Aboutrika, ancienne star de la sélection égyptienne, a exprimé son étonnement face au calme affiché par José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, malgré sa première défaite en Liga.

Après avoir remporté ses trois premiers matches de Liga cette saison, le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse du Real Betis sur le score de 1-0, hier soir vendredi, à quelques jours du coup d'envoi de son parcours dans la phase de ligue de la Ligue des champions, face à l'Inter Milan mardi prochain.

Aboutrika a déclaré, sur les ondes de « beIN Sports » : « Le calme de Mourinho m'inquiète. Il est calme dans les matches et aussi dans ses déclarations, ce qui n'est pas dans sa nature. Je pense qu'il prépare quelque chose. Attend-il un moment précis pour exploser ? »

Et l'analyste égyptien d'ajouter : « Nous verrons ce qui se passera face à l'Inter Milan. En général, les grands clubs, lorsqu'ils trébuchent, se concentrent sur le match suivant. »

Aboutrika a précisé que Mourinho abandonnera son calme actuel à un moment précis, peut-être avant le Clasico (contre le Barça), ou après une deuxième défaite.

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