Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

En vidéo : Aboutrika : le calme de Mourinho m'inquiète, il explosera à ce moment-là

J. Mourinho
M. Aboutreika
Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs Inter
Inter
Ligue des Champions
Portugal
Égypte
Espagne
Italie

La légende de l'Égypte étonnée par le comportement du « Special One »

Mohamed Aboutrika, ancienne star de la sélection égyptienne, a exprimé son étonnement face au calme affiché par José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, malgré sa première défaite en Liga.

Après avoir remporté ses trois premiers matches de Liga cette saison, le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse du Real Betis sur le score de 1-0, hier soir vendredi, à quelques jours du coup d'envoi de son parcours dans la phase de ligue de la Ligue des champions, face à l'Inter Milan mardi prochain.

Aboutrika a déclaré, sur les ondes de « beIN Sports » : « Le calme de Mourinho m'inquiète. Il est calme dans les matches et aussi dans ses déclarations, ce qui n'est pas dans sa nature. Je pense qu'il prépare quelque chose. Attend-il un moment précis pour exploser ? »

Et l'analyste égyptien d'ajouter : « Nous verrons ce qui se passera face à l'Inter Milan. En général, les grands clubs, lorsqu'ils trébuchent, se concentrent sur le match suivant. »

Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT

Aboutrika a précisé que Mourinho abandonnera son calme actuel à un moment précis, peut-être avant le Clasico (contre le Barça), ou après une deuxième défaite.

À lire aussi :

Décisif contre le Real Madrid : la presse espagnole étrille Mbappé après le « premier coup »

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google