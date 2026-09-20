Le Belge Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid, a poursuivi ses difficultés évidentes face aux penalties, après avoir encaissé un but sur penalty lors de la confrontation contre l'Atlético Madrid, ce dimanche soir, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Espagne.

La rencontre a été marquée par un penalty accordé en faveur de l'Atlético Madrid, après que Hancko a envoyé un centre dans la surface de réparation, repris par Giuliano Simeone, avant que Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, n'intervienne pour l'arrêter, faisant chuter le joueur argentin au sol, l'arbitre Ortiz Arias sifflant alors un penalty.

Grimaldo s'est chargé de tirer le penalty et n'a pas manqué l'occasion, en logeant avec succès le ballon dans les filets de Courtois, offrant à l'Atlético Madrid le but de l'avantage quelques minutes après le coup d'envoi de la seconde période.

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Ce but n'a pas seulement donné l'avantage à l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale, il est également venu confirmer la persistance des difficultés de Courtois avec les penalties, dans un contexte de baisse de son taux d'arrêts sur ce type de tirs ces derniers temps.

Le réseau français « Stats Foot » a indiqué que Courtois n'a réussi à arrêter qu'un seul penalty sur les 16 derniers tirés contre lui avec le Real Madrid en matchs officiels.

Ce chiffre révèle une difficulté manifeste rencontrée par le gardien belge lorsqu'il s'agit de faire face aux penalties, après n'avoir arrêté qu'un seul tir durant cette série, contre 15 autres réussis par les adversaires.

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