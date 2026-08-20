En une phrase : Simeone lâche Julian Alvarez face à la colère des supporters

Dans une prise de position choc, l'Argentin Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a déclenché une tempête de polémiques après avoir refusé de condamner les insultes virulentes lancées par les supporters de son équipe à l'encontre de la star du club, Julian Alvarez.

Simeone s'est montré clair et catégorique, lors de la conférence de presse qui a suivi la confrontation face à Malaga, lorsqu'il a été interrogé sur les chants injurieux venus de la tribune sud du stade Wanda Metropolitano, qui ont résonné à deux reprises distinctes après la fin de la rencontre.

L'entraîneur argentin s'est contenté d'une seule phrase laconique : « J'ai un grand respect pour nos supporters », sans chercher à défendre son compatriote ni à dénoncer ce qui s'était produit.

La réponse de Simeone a été ferme et surprenante : il n'a pas défendu son joueur, et n'a même pas laissé entendre qu'il n'avait pas entendu les chants, un procédé auquel l'entraîneur argentin a coutume de recourir pour éviter la confrontation directe avec les supporters des Rojiblancos.

Il semble que la relation entre Julian Alvarez et les supporters de l'Atlético Madrid ait atteint le point de non-retour, une large frange du public n'étant plus capable de tolérer la manière dont l'attaquant argentin gère le dossier de son transfert éventuel vers Barcelone, ce qu'ils ont exprimé clairement, avec des degrés variables d'intensité et un manque de retenue.

Le ton de la colère est monté dans les déclarations des supporters au micro du journaliste Alejandro Gallego, l'un d'eux lançant avec fureur : « Qu'il aille à Barcelone ou où il veut, mais loin de l'Atlético Madrid », tandis qu'un autre ironisait : « Peu m'importe qu'il signe avec Carabanchel et commence à jouer au stade de La Mina », une allusion que le club madrilène a rapidement rejetée avec humour via ses comptes officiels.

Un troisième supporter a affirmé sur un ton catégorique : « Je ne veux pas qu'il reste. S'il ne veut pas rester ici, il n'est pas le bienvenu », alors que beaucoup ont réclamé qu'il reste comme punition, exigeant qu'il « passe toute la saison dans les tribunes. Il ne mérite pas de jouer une seule minute ici ».

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

La rue madrilène attend avec impatience ce qui se passera dimanche prochain, lorsque l'Atlético Madrid recevra Villarreal sur la pelouse du Wanda Metropolitano. La question la plus importante demeure : Simeone prendra-t-il le risque d'intégrer Alvarez à la composition ? Et si tel est le cas, l'attaquant argentin aura rendez-vous avec une confrontation directe et bruyante avec les supporters de son équipe pour la première fois, des supporters qui, selon des sources bien informées au sein du Wanda, n'ont pas encore oublié ce qu'ils considèrent comme les « dérapages » du joueur envers le club.