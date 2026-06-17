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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En un mot, Haaland rend hommage à la grandeur de Messi

Irak vs Norvège
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Argentine vs Algérie
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L. Messi
E. Haaland
Irak
Norvège
É.-U.
Argentine
Algérie

La star norvégienne salue la performance de Leo après son hat-trick

L’attaquant norvégien Erling Haaland, qui évolue à Manchester City, a parlé de « folie » pour décrire la performance de Lionel Messi avec l’Argentine, tôt ce mercredi matin face à l’Algérie, en Coupe du monde 2026.

Lionel Messi a inscrit un triplé lors de la première sortie de l’Argentine en Coupe du monde 2026 face à l’Algérie (3-0), égalant ainsi le record de 16 buts en phase finale détenu par l’Allemand Miroslav Klose.

Sur Snapchat, Haaland a réagi d’un seul mot, rapporté par le journaliste italien Fabrizio Romano : « Messi est fou ».

Plus tôt dans la journée, Haaland avait lui-même marqué un doublé pour offrir à la Norvège une victoire 4-1 sur l’Irak lors du match d’ouverture des deux nations.

Haaland découvre ainsi sa première Coupe du monde, tandis que Messi prend part à sa sixième et défend son titre conquis en 2022.



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