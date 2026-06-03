Mercredi matin, Dani Ceballos a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain du Real Madrid a partagé une photo sur Instagram, illustrée par la chanson « Todo es Mentira » (« Tout n'est que mensonge »).

Mardi soir, Matteo Moretto, de MARCA, annonçait en exclusivité que le milieu de terrain était sur le point de s’engager avec l’Ajax.

Le lendemain matin, Fabrizio Romano a toutefois relativisé l’information en indiquant que les discussions entre l’Ajax et le Real Madrid étaient simplement « avancées ».

Selon ESPN, les deux clubs étaient proches d’un accord, le club ajacide étant disposé à verser six millions d’euros pour le milieu de terrain de 29 ans.

À 10 h, Moretto a réitéré son information : un accord de principe serait conclu entre l’Ajax et le Real Madrid, il ne resterait plus qu’à « finaliser les détails avec le joueur ».

Le joueur a lui-même publié une photo accompagnée de la légende « tout n’est qu’un mensonge », sans préciser s’il visait ce feuilleton du mercato ou les accusations récentes selon lesquelles il serait « la taupe » du Real Madrid.

Selon les accusations, il aurait divulgué des informations sensibles sur l’attitude de Kylian Mbappé ainsi que sur les différends impliquant Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras, d’une part, et Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, d’autre part.