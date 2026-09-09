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Loai Mohamed

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En tête avec Salah : Hakimi égale Eto'o dans un classement africain historique

A. Hakimi
S. Eto'o
M. Salah
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Ligue des Champions
Maroc
Cameroun
Égypte
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Slovaquie

L'étoile marocaine inscrit des chiffres remarquables en Ligue des champions

Le Marocain Achraf Hakimi, capitaine du Paris Saint-Germain, a égalé le Camerounais Samuel Eto'o, qui a évolué dans plusieurs clubs dont le Real Madrid et le FC Barcelone, dans un classement africain historique en Ligue des champions.

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a titularisé Achraf Hakimi dans le onze de départ de l'équipe lors du match face au club slovaque du Slovan Bratislava ce mercredi soir, dans le cadre de la journée inaugurale de la phase de ligue de la compétition continentale.

La star marocaine a disputé sa 78e apparition en Ligue des champions, sachant qu'il a pris part à la compétition sous les couleurs du Real Madrid, du Borussia Dortmund, de l'Inter Milan et du Paris Saint-Germain.

Selon le réseau « Stats Foot », Hakimi est devenu le troisième joueur africain le plus utilisé en Ligue des champions à travers l'histoire, à égalité avec Eto'o.

En tête de ce classement figure l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool et actuel joueur du club turc de Trabzonspor, avec un total de 98 matches, suivi de la star ivoirienne Didier Drogba, ancien attaquant de Chelsea.

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