En signant Dias, Manchester City va mettre fin à un dossier datant de deux ans

Le Portugais est sur le point de mettre fin à la longue attente de Pep Guardiola pour un défenseur central, Otamendi va faire le chemin inverse.

surveille le défenseur du , Ruben Dias, depuis deux ans, la signature de l'international portugais devant être confirmée dans les prochaines 24 heures. Benfica a annoncé dimanche soir avoir conclu un accord sur la vente du joueur de 23 ans dans le cadre d'un accord d'une valeur initiale de 68 millions d'euros plus 3,3 millions d'euros de bonus. Le défenseur de Manchester City, Nicolas Otamendi, fera le chemin inverse dans le cadre d'un accord à hauteur de 15 millions d'euros.

Les deux joueurs doivent encore finaliser leurs mouvements en signant leurs contrats et Otamendi n'a pas encore passé sa visite médicale avec le club portugais. Mais la signature de Ruben Dias par Manchester City met fin à une attente de 18 mois pour signer un remplaçant à l'ancien capitaine, Vincent Kompany, et intervient après que Pep Guardiola ait concédé cinq buts pour la première fois de sa carrière en tant qu'entraîneur lors de la défaite 5-2 dimanche contre Leicester.

Ruben Dias est un titulaire indiscutable de Benfica depuis son éclosion après sa sortie du centre de formation avant la saison 2017-2018 et a été suivi par un certain nombre de grands clubs à travers l'Europe - avec Manchester City qui suit ses progrès pendant deux ans. Il deviendra le joueur le plus cher de l'histoire de Manchester City si les bonus sont remplis, mais City pense qu'ils paient un bon prix pour un joueur ayant le potentiel de s'améliorer. Ruben Dias a signé un nouveau contrat en 2019, avec une clause de libération estimée à 100 millions d'euros, mais Benfica devait vendre après avoir manqué la qualification pour les phases de groupes de la .

Dias dans le groupe samedi face à Leeds ?

Manchester City était intéressé par un transfert pour Kalidou Koulibaly de , mais aucune offre n'a été faite pour le défenseur international sénégalais de 29 ans, les relations entre les deux clubs étant tendues. Jules Kounde de Séville et Jose Gimenez de l'Atletico Madrid étaient également des alternatives envisagées par Manchester City avant de parvenir à un accord pour Ruben Dias. Pep Guardiola manque désespérément d'options en défense pour trouver un partenaire à Aymeric Laporte depuis le départ de Kompany en mai 2019.

Nicolas Otamendi, 32 ans, a eu du mal à retrouver son niveau et John Stones a souffert de blessures et de problèmes de régularité, ce qui signifie que l'entraîneur de Manchester City a dû se tourner vers le milieu de terrain vétéran Fernandinho et le joueur du centre de formation, Eric Garcia. Manchester City a acheté l'international néerlandais Nathan Ake pour 45 millions d'euros à cet été, mais voulait également ajouter un défenseur central droitier.

En plus d'être fort et plein de potentiel, Ruben Dias est également considéré comme un leader, ayant été capitaine des moins de 17 ans et des moins de 19 ans de Benfica. Il a été nommé capitaine du Benfica pour sa dernière apparition lors de la victoire 2-0 sur Moreirense, au cours de laquelle il a marqué et était au bord des larmes en disant au revoir au club dans lequel il est depuis l'âge de 11 ans. L'équipe de Guardiola n'a pas réussi à faire un clean-sheet lors de ses trois premiers matches de la saison et pourrait avoir sa nouvelle signature disponible pour le choc de samedi face à après qu'une crise de blessures les ait laissés à court d'options.