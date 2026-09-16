En seulement 15 jours : Jesus ressent rapidement l'influence de Barcelone

Le Brésilien Gabriel Jesus est comblé de bonheur à l'idée de porter le maillot du Barça, après son transfert dans les dernières heures de la fenêtre estivale en provenance d'Arsenal.

L'attaquant né à São Paulo est arrivé à Barcelone à 29 ans, soit au sommet de sa carrière, fort d'une expérience accumulée sur près d'une décennie en Premier League, où il a eu l'honneur de jouer sous la direction des entraîneurs Pep Guardiola et Mikel Arteta.

Gabriel Jesus a également disputé deux éditions de la Coupe du monde avec la sélection brésilienne, un accomplissement remarquable et important. Il a vécu l'immense impact social que représente le fait de faire partie de l'une des sélections nationales les plus victorieuses, cette sélection capable de paralyser un pays à la superficie immense et d'en suspendre le pouls lors de chaque match qu'elle dispute au Mondial.

Le journal « Sport » a rapporté que, malgré sa participation à quelques minutes seulement sur deux matches, au cours desquels il a inscrit son premier but, et avant même de s'installer dans son lieu de résidence officiel, où sa famille demeure à Londres pour finaliser les démarches de son déménagement, le joueur a bénéficié d'un impact médiatique mondial grâce à Barcelone.

En effet, depuis la finalisation de son transfert, il a récolté un million d'abonnés sur son compte Instagram en quinze jours seulement, atteignant les 22,4 millions d'abonnés, un chiffre qui témoigne de l'accueil réservé par les supporters du Barça.

Le journal a souligné que l'« effet Barcelone » est indéniable : il s'agit de l'un des clubs qui suscitent le plus d'intérêt auprès du public mondial, et le club a connu ces dernières années une croissance considérable sur les réseaux sociaux, gagnant précisément 52 millions de nouveaux abonnés en 2025 à travers l'ensemble de ses comptes officiels.

Cet impact s'étend à l'ensemble du paysage numérique. À titre d'exemple, les données de « Flashscore », l'application leader au niveau mondial dans le domaine des résultats en direct et du contenu sportif, montrent que le FC Barcelone a dominé le classement mondial en nombre de visites de la page du club au cours du mois d'août.

Cet indicateur mesure la fréquence à laquelle les utilisateurs consultent la page de l'équipe sur la plateforme pour prendre connaissance des matches, des résultats, des classements, de la liste des joueurs et des statistiques. Le Barça a ainsi enregistré 10,96 millions de visites, devançant le Real Madrid (10,75 millions de visites) et le Paris Saint-Germain (6,17 millions de visites).

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