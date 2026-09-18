En réalité, le vainqueur du Ballon d’Or 2026 ne peut s’appeler que Harry Kane

C’était encore une autre époque, il y a 25 ans. À l’époque, en 2001, Michael Owen, alors âgé de 21 ans, remportait le Ballon d’Or, la récompense individuelle la plus prestigieuse et la plus importante du football mondial. L’attaquant avait auparavant remporté la Coupe de l’UEFA, la FA Cup ainsi que la Coupe de la Ligue anglaise avec Liverpool, inscrivant 24 buts sur le chemin de ces sacres.
« Je ne savais absolument pas ce que c’était. À l’époque, ce n’était même pas un sujet dans la presse », a révélé Owen l’an dernier. Il avait appris son succès au téléphone par l’entraîneur des Reds de l’époque. « Quand Gerard Houllier m’a appelé et m’a dit que j’avais gagné le Ballon d’Or, j’ai demandé : qu’est-ce que c’est, coach ? »
Je ne veux pas affirmer mordicus que c’est cette époque-là que je souhaite voir revenir. Je n’ai certes jamais vraiment été passionné par le Ballon d’Or, mais il est évidemment tout à fait normal que son importance ait sensiblement grandi ces dernières années, aussi bien chez les joueurs que dans la perception du public.Getty Images
Lamine Yamal et Kylian Mbappe avant le Ballon d’Or : une autopromotion discutable
En revanche, ce que je trouve hautement embarrassant, inapproprié et arrogant, c’est l’autopromotion discutable des potentiels vainqueurs parmi les 30 nommés. Et cela est en plus soutenu par de véritables campagnes de leurs clubs, qui ne laissent passer aucune occasion d’encenser leur joueur ou même d’affirmer clairement qu’il le mérite davantage que la concurrence.
« Pourquoi ne devrions-nous pas le soutenir ? », a récemment demandé l’entraîneur du Barça Hansi Flick au sujet de son protégé Lamine Yamal, l’un des favoris pour la cérémonie de cette année, prévue le 26 octobre à Londres. Ma réponse : parce que cela n’a rien à voir avec l’humilité ni avec l’exemplarité. Parce que, comme le soulignent toujours d’innombrables entraîneurs à travers le monde, la vérité se trouve sur le terrain et qu’il n’y a pas besoin de prises de parole faciles à décrypter pour élever son propre joueur au-dessus des autres. Et parce que, tout simplement, c’est antipathique.
Totalement absurde qu’un Yamal de 18 ans s’assoie, comme récemment, et affirme : « Pour être honnête, je pense que je mérite ce prix cette année, au vu de ce que j’ai gagné. » Totalement prétentieux, la manière dont Kylian Mbappe du Real Madrid se désigne comme « l’élu » et estime que « personne n’a été meilleur que moi la saison dernière ». Imaginez un peu qu’un jeune, dans le football de formation, parle ainsi de lui-même dans un sport collectif.
Ballon d’Or : les dix derniers lauréats
Année
Vainqueur
2025
Ousmane Dembele
2024
Rodri
2023
Lionel Messi
2022
Karim Benzema
2021
Lionel Messi
2020
non attribué
2019
Lionel Messi
2018
Luka Modric
2017
Cristiano Ronaldo
2016
Cristiano Ronaldo
2015
Lionel Messi
Campagnes avant la remise du Ballon d’Or : Jose Mourinho se ridiculise
Certes, ces campagnes ciblées en amont de la cérémonie ne sont plus une nouveauté depuis longtemps. Cette année, dans un sport où l’importance du collectif est toujours soulignée à juste titre, elles ont peut-être encore gagné en égoïsme affiché. Mais dès 2013, par exemple, le Real avait réuni une troupe composée d’Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas et Sergio Ramos afin de faire énormément de publicité pour Cristiano Ronaldo dans la course face à Lionel Messi et Franck Ribery, avec succès malheureusement, à mon sens.
Il y a deux ans, les Merengue ont même provoqué un scandale en annulant purement et simplement leur déplacement à Paris et en boycottant la cérémonie. Auparavant, il avait filtré que Rodri, et non Vinicius Junior, allait l’emporter. Le club avait alors publié la déclaration suivante : « Si les critères de cette remise de prix ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, alors ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme ce n’est pas le cas, il est évident que le Ballon d’Or et l’UEFA ne respectent pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté. »
Et tout récemment encore, nul autre que l’actuel coach du Real Jose Mourinho a révélé toute l’absurdité politique qui se cache derrière le Ballon d’Or et s’est lui-même ridiculisé. En 2012, le Portugais affirmait encore : « Comment peut-on gagner le Ballon d’Or sans remporter de titres, sans gagner quelque chose d’important ? Ne me parlez pas de Coupe du monde des clubs ou de Supercoupe, ce sont des broutilles. Parlez-moi des grands titres. » Il y a quelques semaines, il a ensuite déclaré : « On ne peut pas attribuer le Ballon d’Or à un joueur simplement parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou la Coupe du monde. Le meilleur joueur du monde, ce sont deux, trois ou quatre, et nous savons qui ils sont et où ils sont. Nous savons qui a marqué l’histoire individuellement cet été. »Getty Images
Ballon d’Or : le besoin de reconnaissance et l’hubris ne devraient pas être récompensés
Bien sûr, Mbappe a « des arguments pour gagner le Ballon d’Or », comme il l’a dit. Bien sûr, cela peut et doit même peut-être constituer un objectif individuel pour de tels joueurs d’exception que de courir après ce trophée. Mais ils ne pourraient jamais le gagner sans leurs coéquipiers, même si certains d’entre eux peuvent être moins talentueux qu’eux.
La fanfaronnade évidente, le besoin de se mettre en avant ainsi que l’hubris de professionnels blasés et de clubs qui, avec un tel comportement, contribuent aussi à éloigner toujours davantage le football moderne de sa base, ne devraient pas être récompensés.
Avant d’écrire ici la dernière phrase, je tiens à souligner une nouvelle fois ceci : je ne pourrais pas me moquer davantage de savoir qui gagnera le Ballon d’Or 2026. Le fait toutefois qu’Harry Kane, sérieux prétendant à la victoire, ait soi-disant choisi délibérément de ne pas faire campagne pour lui-même avant la remise, me donne envie de voir justement un tel comportement récompensé.
Ballon d’Or 2026 : la shortlist de 30 joueurs
Joueur
Nationalité
Club actuel
Jude Bellingham
Angleterre
Real Madrid
Pau Cubarsi
Espagne
FC Barcelone
Marc Cucurella
Espagne
Real Madrid
Ousmane Dembele
France
Paris Saint-Germain
Luis Diaz
Colombie
Bayern Munich
Bruno Fernandes
Portugal
Manchester United
Erling Haaland
Norvège
Manchester City
Gabriel Magalhaes
Brésil
FC Arsenal
Harry Kane
Angleterre
Bayern Munich
Achraf Hakimi
Maroc
Paris Saint-Germain
Lamine Yamal
Espagne
FC Barcelone
Khvicha Kvaratskhelia
Géorgie
Paris Saint-Germain
Marquinhos
Brésil
Paris Saint-Germain
Sadio Mane
Sénégal
Al-Nassr
Lautaro Martinez
Argentine
Inter Milan
Kylian Mbappe
France
Real Madrid
Nuno Mendes
Portugal
Paris Saint-Germain
Lionel Messi
Argentine
Inter Miami
Joao Neves
Portugal
Paris Saint-Germain
Michael Olise
France
Bayern Munich
Willian Pacho
Équateur
Paris Saint-Germain
Julian Quinones
Mexique
Al-Qadsiah
Declan Rice
Angleterre
FC Arsenal
Rodri
Espagne
FC Barcelone
Fabian Ruiz
Espagne
Paris Saint-Germain
William Saliba
France
FC Arsenal
Ferran Torres
Espagne
Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano
France
Bayern Munich
Vinicius Junior
Brésil
Real Madrid
Vitinha
Portugal
Paris Saint-Germain