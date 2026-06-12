La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre jordanien Adham Makhadmeh pour diriger le match d’ouverture de l’Espagne contre le Cap-Vert, lundi prochain à Atlanta. Une nomination qui rappelle de douloureux souvenirs à l’entraîneur de la Roja, Luis de la Fuente.

Selon le journal espagnol Marca, Makhadmeh, né à Irbid (Jordanie) le 13 février 1987, dirigera pour la première fois de sa carrière une rencontre des champions d’Europe. Pourtant, De la Fuente se souvient bien de lui et garde un goût amer de leur précédente confrontation.

Il avait déjà officié lors du match d’ouverture des Espagnols aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, conclu par un 0-0 face à l’Égypte, rencontre marquée par une intervention musclée sur le milieu Dani Ceballos, blessé et contraint de quitter le tournoi puis les terrains jusqu’au 8 janvier 2022.

À l’issue de la rencontre, De la Fuente avait vivement critiqué la prestation de l’équipe arbitrale, déclarant : « Nous avons tenu une réunion au cours de laquelle ils nous ont clairement expliqué les actions passibles d’un carton rouge. Aujourd’hui, plusieurs actions de ce type se sont produites, et il est surprenant que les décisions qui nous avaient été communiquées n’aient pas été appliquées. Cela va à l’encontre de la logique du football, car nous ne savons pas comment réagir dans de telles situations. »

Il avait alors ajouté : « En matière de fautes, l’arbitre et la VAR doivent garantir l’équité. Nous avons évoqué il y a quelques jours le fonctionnement de cette technologie, mais… espérons que la chance sera de notre côté la prochaine fois ; aujourd’hui, elle ne l’a pas été. »

Les protestations espagnoles ne se sont d’ailleurs pas limitées à l’action sur Ceballos : une autre intervention rugueuse, cette fois sur le défenseur Óscar Mingueza, était restée elle aussi impunie.

Aujourd’hui, pour leur première sortie en Coupe du monde face à une autre sélection africaine, De la Fuente et les huit joueurs ayant pris part à ce match olympique – Unai Simón, Eric García, Pedri, Dani Olmo et Mikel Merino, entre autres – ils retrouveront le même arbitre jordanien pour une rencontre où l’opposition ne se limitera pas au seul adversaire sur le terrain.

Pour Makhadeh, qui officie pour la première fois en Coupe du monde, l’enjeu est donc de taille. L’Espagne, de son côté, espère bien lancer sa compétition sans que resurgisse le spectre des polémiques nippones.