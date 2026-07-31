Le Barça surveille l'évolution de la crise migratoire avant de trancher sur sa participation à un match amical face à une équipe locale de la ville de Tanger, au Maroc, prévu le samedi 15 août, après avoir convenu des détails de la rencontre avec un organisateur marocain.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le Barça a finalisé son accord avec un organisateur marocain pour disputer ce match, mais l'annonce officielle de la rencontre reste gelée en raison de la crise migratoire provoquée par l'entrée massive de ressortissants marocains dans la ville de Ceuta.

Le Barça tient compte de l'impact des scènes qu'ont connues les côtes de la ville, avec l'arrivée à la nage de 49 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, soit plus de la moitié de la population de Ceuta, qui s'élève à 84 208 habitants, ainsi que le décès d'au moins 18 personnes.

Le Barça souhaite attendre l'évolution de la situation, sans exclure de renoncer à disputer le match si la crise s'aggrave, bien que la rencontre représente une option idéale dans le plan de Hansi Flick, à seulement une semaine de sa première apparition en championnat, le dimanche 23 août, face à Elche.

Ce match amical au Maroc devait marquer la première apparition des huit joueurs sacrés champions du monde avec la sélection espagnole, à savoir Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Pedri González, Ferran Torres et Lamine Yamal, convoqués le 12 août.

Anthony Gordon et Jules Koundé, qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde, pourraient arriver deux jours plus tôt.

Si le match ne se dispute pas au Maroc, il ne restera plus au Barça qu'à jouer le Trophée Joan Gamper face à Al Ahly d'Égypte, prévu le mercredi 19 août au stade Spotify Camp Nou.