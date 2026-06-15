En raison de Doku, un imprévu pourrait bien bouleverser les calculs de la Belgique

Jérémy Doku, l’ailier de Manchester City, est l’un des piliers de la sélection belge, qui entame son parcours en Coupe du monde face à l’Égypte ce lundi soir.

Doku va devenir père pour la première fois en pleine compétition, ce qui pourrait créer un dilemme pour la sélection belge.

Selon ses propres déclarations relayées par Reuters, sa femme doit accoucher au cours de la deuxième semaine de juillet, en pleine phase des quarts de finale.

« Tout dépendra de la date précise, mais c’est la naissance de mon premier enfant et je tiens absolument à être présent », a-t-il expliqué.

« Si vous me demandez ce que je souhaite, ma réponse est claire : personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant. Mais je sais aussi que le football implique beaucoup d’autres considérations. »

Il a conclu : « Je sais que la Fédération belge soutient ses joueurs et comprend leur situation. Nous verrons ce que nous pouvons faire. »

Selon la presse belge, des dispositions seraient déjà étudiées pour que Doku puisse se rendre en Angleterre et être présent à la maternité.