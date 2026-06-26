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En raison d’un simple quart d’heure, Sami Al-Jaber perd son trône asiatique en Coupe du monde

Brésil vs Japon
Brésil
Japon
Coupe du monde
Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
S. Al Jaber
Y. Nagatomo
Brésil
Japon
É.-U.
Cap-Vert
Arabie saoudite

L’ancien attaquant saoudien possède un palmarès remarquable en Coupe du monde.

Sami Al-Jaber a perdu son statut de recordman asiatique des participations en Coupe du monde à cause d’un quart d’heure fatidique lors de cette édition.

Le Japon a partagé les points avec la Suède (1-1) vendredi matin lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À la 75^e minute, le défenseur Yuto Nagatomo a remplacé Keito Nakamura, inscrivant ainsi son nom dans les annales.

Cette entrée en jeu fait de lui le premier footballeur asiatique à prendre part à cinq phases finales de la Coupe du monde, d’après les données du compte spécialisé « MrSheep » sur le réseau social « X », depuis l’édition 2010 en Afrique du Sud jusqu’à celle-ci.

À 39 ans, il dépasse désormais cinq autres joueurs asiatiques, dont la légende saoudienne Sami Al-Jaber, qui avaient pris part à quatre éditions (1994, 1998, 2002, 2006).

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La liste comprend également le Sud-Coréen Hong Myung-bo (1990-2002), son compatriote Son Heung-min (2014-2026) ainsi que les Iraniens Ehsan Haj Safi et Alireza Jahanbakhsh, présents sur les mêmes éditions.

Rappelons que Sami Al-Jaber demeure le meilleur buteur arabe de l’histoire de la Coupe du monde avec trois réalisations. Il pourrait toutefois perdre ce record si son compatriote Salem Al-Dossari trouve le chemin des filets contre le Cap-Vert, ou si la star égyptienne Mohamed Salah fait de même face à l’Iran.

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