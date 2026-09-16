Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a annoncé la liste officielle de son équipe en vue de l'affrontement contre Racing Santander, ce mercredi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Espagne.

Selonle site officiel du FC Barcelone, la liste comprend 23 joueurs, avec l'absence toujours d'actualité de Roony Bardghji et de Frenkie de Jong, tandis qu'elle affiche la présence des principales vedettes de l'équipe en vue de disputer le match sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Voici la liste du FC Barcelone pour l'affrontement contre Racing Santander :

Joan García, João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gavi, Fermín López, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczesny, Karim Adeyemi, Andreas Christensen, Rodrigo, Nico Gordón, Gerard Martín, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Koundé, Eric García, Dominik Livakovic et Hamza Abdelkarim.

L'affrontement entre le FC Barcelone et Racing Santander débutera à 21h30, heure espagnole, le club catalan cherchant à poursuivre son départ idéal en championnat d'Espagne.

La dernière victoire du FC Barcelone était intervenue face à Levante sur le score de 4-2, dans un match marqué par la belle prestation de Lamine Yamal, qui a inscrit un doublé, aux côtés des buts de Xavi Espart et Karim Adeyemi, permettant au club catalan de poursuivre son début parfait et de conserver la tête du classement avec trois points d'avance sur le Real Madrid.

Le FC Barcelone a inscrit 21 buts au cours de ses cinq premiers matches dans la compétition, signe de la puissance offensive affichée par l'équipe de Hans Flick depuis le début de la saison, et il aura ce soir l'occasion de poursuivre sa série de victoires et d'atteindre 18 points sur 18 possibles, en signant une sixième victoire consécutive en Liga.





