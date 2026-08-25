Le gardien croate de Fenerbahçe, Dominik Livaković, est arrivé dans le salon de l'aéroport réservé au FC Barcelone, afin de finaliser son transfert vers le club catalan durant la période du mercato estival.

Livaković s'apprête à passer sa visite médicale avec le FC Barcelone demain, mercredi, et à signer un contrat de quatre ans avec les Blaugrana.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que le FC Barcelone versera à Fenerbahçe 4 millions d'euros pour le gardien international croate, dont le contrat avec le club turc ne court plus que pour une année.

Le montant de l'opération s'élève à deux millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent deux autres millions d'euros de bonus, mais son rôle cette saison reste indécis.

Dans un premier temps, le FC Barcelone prévoyait de prêter Livaković au Dinamo Zagreb cette saison, puis de le récupérer la saison prochaine à l'expiration du contrat de Szczęsny avec le FC Barcelone.

Cela dit, il est également possible qu'il reste comme gardien remplaçant de Joan García.

De fait, Livaković l'a lui-même confirmé à son arrivée, selon les propos rapportés par le journal catalan : « Je suis très heureux d'être ici. Est-ce que je resterai ici cette saison ? On verra. »

Le maintien de Livaković comme deuxième gardien du FC Barcelone dépendra de la situation financière du club au regard des règles du fair-play. Si le FC Barcelone dispose d'une marge salariale suffisante, Livaković rejoindra l'équipe immédiatement ; dans le cas contraire, la possibilité d'un prêt sera étudiée, peut-être au Dinamo Zagreb, avec l'idée qu'il rejoigne le club à l'été 2027 pour devenir le deuxième gardien du FC Barcelone.

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