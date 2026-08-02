En prévision du transfert attendu : Malcom se prépare à quitter Al-Hilal

Le Brésilien Malcom se rapproche de la fin de son aventure avec Al-Hilal, en Arabie saoudite, dans un contexte marqué par les démarches du club pour remodeler son secteur offensif avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Ces derniers jours ont vu se multiplier les informations liant Al-Hilal à un recrutement du Sénégalais Iliman Ndiaye, ce qui a ouvert la voie à un possible départ de Malcom afin de laisser la place à la nouvelle recrue, d'autant qu'une volonté existe en interne d'apporter des modifications à la liste des joueurs étrangers.

Selon le journaliste réputé Nicolò Schira, Malcom est désormais tout proche de quitter Al-Hilal lors de l'actuel mercato estival, dans un contexte où des dispositions sont prises en interne pour régler le dossier de son départ.

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Cela intervient alors qu'Al-Hilal est en passe de conclure ses négociations avec Iliman Ndiaye, la direction et le staff technique estimant que le recrutement d'un nouvel ailier s'inscrira dans le plan de renforcement de l'équipe en vue de la saison à venir.

Les prochains jours devraient être marqués par des évolutions décisives concernant l'avenir de Malcom, que ce soit par la finalisation de son transfert vers une nouvelle destination ou par la conclusion, de la part d'Al-Hilal, de l'une de ses transactions offensives les plus marquantes du mercato estival.

Il convient de rappeler que Malcom avait rejoint Al-Hilal à l'été 2026, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, et qu'il a contribué à remporter 5 titres nationaux.