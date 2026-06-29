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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

En images : Vinicius échappe à la catastrophe… et le VAR met le Brésil en colère

Brésil vs Japon
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K. Sano
Vinicius Junior
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É.-U.

Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas ordonné l'expulsion de la star japonaise ?

L'arbitre italien Maurizio Mariani n'a pas expulsé un joueur japonais lors du match contre le Brésil, ce lundi au stade de Houston, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le réseau espagnol « Archivo VAR », la technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) n’est pas intervenue alors qu’il s’agissait d’une situation justifiant un carton rouge direct. Le média précise : « Kaishu Sano a enfoncé les crampons de ses chaussures dans la face interne de la cheville de Vinícius Júnior, provoquant une violente entorse. Cette action mérite un carton rouge direct, car elle a clairement mis en danger l’intégrité physique du joueur brésilien. »

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Les Japonais avaient ouvert le score à la 29^e minute par Kaishu Sano, auteur d’une action individuelle conclue par une frappe puissante des 20 mètres, qui a fini dans le petit filet droit d’Alisson Becker.

Le Brésil a égalisé à la 56^e minute : un centre précis venu de la gauche a trouvé Casemiro, dont la frappe puissante a battu Allison Becker.

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