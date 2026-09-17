Dans un nouveau témoignage confirmant que la légende Lionel Messi ne connaît aucune limite temporelle, son coéquipier Rodrigo De Paul s'est exprimé pour clore le débat autour du Ballon d'Or, estimant que le sacre de « la Pulga » pour la neuvième fois est une évidence qui ne souffre aucune contestation.

Le milieu de terrain de l'Inter Miami et de la sélection argentine considère que ce qu'a livré son capitaine lors de la dernière Coupe du monde le place au-dessus de toute comparaison, malgré ses trente-neuf ans.

Messi a réalisé un tournoi exceptionnel à tous les niveaux, étant l'élément clé de la qualification de la sélection argentine en finale, après avoir inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 8 matchs, menant l'Albiceleste vers un nouveau rêve.

L'éclat de Messi a été couronné jeudi par un nouvel exploit historique, lui qui a soulevé le 49e trophée de sa carrière légendaire, après sa victoire en Coupe des champions.

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La bataille des nominations oppose ces derniers temps Kylian Mbappé, star du Real Madrid, et Lamine Yamal, le prodige du Barça, mais De Paul a ignoré tout cela et a désigné son coéquipier.

Interrogé sur l'identité du lauréat du Ballon d'Or, De Paul n'a pas hésité à répondre avec la plus grande fermeté : « Pour moi, il n'y a pas de débat à avoir sur ce sujet, personne n'avait jamais réalisé un tel exploit en Coupe du monde. Et Leo l'a fait à trente-neuf ans ! »

Le milieu de terrain argentin a ajouté : « Il a rivalisé avec les plus grands joueurs de toutes les époques, et il est devenu le meilleur joueur de la Coupe du monde. Il n'y a aucun doute à ce sujet. »

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Ainsi, Messi pourrait avoir rendez-vous avec l'histoire une nouvelle fois, lorsque sera annoncé le lauréat du prestigieux Ballon d'Or le 26 octobre prochain, lui qui cherche à le remporter pour la neuvième fois dans sa carrière sans fin.