En fuite, Rubiales échappe à la police !

L'ancien boss de la fédération espagnole de football ferait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part de la police locale.

Les perquisitions policières qui ont ébranlé les fondations du football espagnol devraient s'étendre à l'ancien président de la RFEF , Luis Rubiales. L'ancien footballeur de Levante a démissionné à la fin de l'année dernière après avoir été suspendu par la FIFA, alors que l'enquête sur l'affaire d'agression sexuelle dont il est accusé se poursuit. Mercredi matin, la police espagnole a perquisitionné le siège de la Fédération royale espagnole de football, ainsi que les domiciles de 12 employés.

Sept arrestations sont prévues, dont l'une concernerait Rubiales, tandis que cinq autres font l'objet d'une enquête. Selon El Mundo, la police a perquisitionné son domicile à Grenade, mais ne l'a pas trouvé, car il se trouve en République dominicaine. Son avocat et bras droit, Tomas Gonzalez Cueto, a également été arrêté. Les personnes impliquées n'avaient pas fourni les documents demandés par la police, d'où les perquisitions.

L'enquête et les arrestations portent sur des accusations de corruption et de blanchiment d'argent, suite à la découverte de "contrats irréguliers" au cours des cinq dernières années. L'ordre de perquisition a été donné par le même tribunal qui enquête sur l'accord signé entre la RFEF et l'Arabie saoudite, en vertu duquel la Supercoupe d'Espagne est disputée chaque année dans ce pays. Cet accord, d'une valeur de 40 millions d'euros par an pour la Fédération espagnole, a été conclu après qu'un premier accord a été négocié entre la société Kosmos de Gerard Piqué et une commission de 4 à 5 millions d'euros a été versée.