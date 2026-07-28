En deux mots seulement : la réponse choc de Rodri à l'offre du Paris Saint-Germain

La direction du Paris Saint-Germain a reçu une réponse décisive et catégorique de la star espagnole Rodri, milieu de terrain de Manchester City, qui a ainsi coupé court aux rumeurs circulant sur son avenir, alors que le Real Madrid s'intéresse également à ses services après sa récente prestation éclatante à la tête de la sélection de « La Roja », sacrée championne du monde.

Selon le journal espagnol « AS », la réponse du champion du monde aux récents appels du Paris Saint-Germain a tenu en quelques mots : « Non, merci à vous ». Ce refus catégorique est intervenu malgré le vif intérêt du club parisien et de plusieurs grands clubs, et alors que deux offres de prolongation de contrat de son club anglais sont posées sur la table.

Le capitaine de la sélection espagnole a même refusé d'écouter les détails de l'offre financière ou les clauses proposées par la capitale française. Et malgré sa grande considération pour l'intérêt de l'un des plus grands clubs d'Europe, la boussole de sa décision s'oriente pour l'heure vers d'autres options.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat avec Manchester City, le joueur estime que sa prestation remarquable lors de la Coupe du monde lui confère assez de poids pour prendre sa prochaine décision avec précision. Un retour en Liga demeure ainsi l'une des options fortement envisagées, tout comme la possibilité de rester à Manchester en cas d'accord répondant à ses aspirations.

Après avoir récemment fêté ses trente ans, Rodri considère que sa prochaine étape sera comme le couronnement final de sa carrière footballistique exceptionnelle. Écartant totalement l'idée d'un transfert vers le championnat saoudien ou le championnat américain, et privilégiant les facteurs sportifs et personnels à toute contrepartie financière, il devrait connaître des jours décisifs dans les prochains temps pour déterminer sa future destination.

Ainsi se confirme officiellement que la destination de la star espagnole ne sera pas Paris, selon son souhait personnel. Le journal français « Le Parisien » a en effet affirmé que le joueur ne rejoindra pas l'effectif de l'entraîneur Luis Enrique, soulignant qu'il n'existe aucune chance de conclure la transaction, malgré les démarches et l'intérêt sérieux de la direction du Paris Saint-Germain.