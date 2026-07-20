Il n’a fallu que deux mots à Toni Kroos pour embraser la toile, quelques instants après la finale de la Coupe du monde 2026.

Après la victoire de l’Espagne face à l’Argentine sur le score de 1-0, la star allemande a publié sur son compte X : « Le football a gagné ».

Cette réaction fait suite à une finale où l’Espagne a dominé : « La Roja » a imposé son jeu, tandis que l’Argentine s’est contentée de défendre, offrant l’une des finales les plus déséquilibrées de ces dernières années.

Son commentaire a donné lieu à de multiples interprétations, nombre d’observateurs y voyant un écho à la nette domination statistique de la Roja : 65 % de possession contre 35 % pour l’Albiceleste, et que les joueurs de la Roja ont cadré 12 de leurs 20 tentatives, tandis que l’Albiceleste n’a pas réussi un seul tir cadré durant le temps réglementaire.

Les statistiques ont également révélé que l’Argentine avait terminé les 90 premières minutes sans pratiquement aucune occasion dangereuse, avec un indice de 0,00 en « buts attendus » (xG), reflétant la supériorité totale de l’Espagne avant que Ferran Torres ne concrétise cette domination par le but de la victoire à la 106^e minute.

Avant la rencontre, Kroos avait anticipé la supériorité espagnole, estimant que l’ouverture du score suffirait pour emporter le titre, scénario qui s’est concrétisé après deux prolongations maîtrisées par la Roja.

Kroos entretient par ailleurs un rapport particulier avec l’Albiceleste, puisqu’il figurait parmi les cadres de la Mannschaft championne du monde 2014 aux dépens de l’Argentine, ce qui a conféré à sa remarque un écho supplémentaire auprès des supporters.

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