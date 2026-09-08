Le club d'Al-Ittihad continuera de jouer sans son gardien titulaire, le Serbe Predrag Rajković, lors des deux prochains matches en Saudi Pro League et en Ligue des champions d'Asie Elite.

Rajković avait manqué la rencontre de mardi, au cours de laquelle Al-Ittihad s'était imposé 2-1 face à Al-Fayha lors de la sixième journée de la compétition, après avoir contribué à une victoire sur le même score lors de la journée précédente contre Al-Nassr.

L'absence du gardien serbe face à Al-Fayha était due à une déchirure de la paroi musculaire abdominale, selon ce qu'avait annoncé le club auparavant.

Rajković ne s'est pas remis de sa blessure et sera donc de nouveau absent lors des deux prochains matches : face à Al-Faisaly lors de la 7e journée de la Saudi Pro League, puis face à Al-Shamal du Qatar, lors de la première journée de la phase de ligue, pour le groupe Ouest, en Ligue des champions d'Asie Elite, selon ce qu'a révélé le journal saoudien Arriyadiyah.

Le club d'Al-Ittihad avait annoncé l'absence de Rajković ainsi que du duo Ahmed Al-Julaydan et Moukhtar Ali face à Al-Fayha, en raison de blessures diverses.

Arriyadiyah a précisé que le retour du gardien d'Al-Ittihad aux entraînements collectifs « aura lieu après la trêve coïncidant avec la participation de l'équipe nationale saoudienne à la Coupe du Golfe ».

La Coupe du Golfe se déroulera du 23 septembre courant au 6 octobre suivant.

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