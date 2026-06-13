Ashraf Hakimi, la star du Paris Saint-Germain, a établi un nouveau record en devenant le joueur marocain ayant disputé le plus grand nombre de matches en Coupe du monde, avec onze rencontres à son actif.

En disputant la rencontre face au Brésil samedi soir, lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, le latéral a distancé son coéquipier absent de cette édition, Hakim Ziyech, bloqué à 10 rencontres.

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Son record ne s’arrête pas là : il partage désormais la tête du classement africain des joueurs les plus capés en Coupe du monde, avec 11 matchs au compteur, rejoignant ainsi le Camerounais François Omam-Biyik et le Ghanéen Asamoah Gyan, d’après les données du site français « Stats Foot ».

Hakimi consolide ainsi son statut parmi les joueurs les plus influents de l’histoire du football marocain, après avoir été un maillon essentiel des participations des Lions de l’Atlas en 2018, 2022 et 2026, notamment lors du parcours historique jusqu’en demi-finale au Qatar.

Le Brésil, qui partage le groupe C avec le Maroc, Haïti et l’Écosse, vise un sixième sacre mondial.

De son côté, le Maroc a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde lors de l’édition 2022 au Qatar, en terminant quatrième, une première dans l’histoire des sélections arabes et africaines.