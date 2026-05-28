En conférence de presse, Dick Advocaat a adressé un message très ferme à Johan Derksen

Selon Dick Advocaat, Fred Rutten aurait démissionné de son poste au sein de l’équipe nationale de Curaçao, a annoncé le sélectionneur lors d’une conférence de presse à l’approche de la Coupe du monde.

Advocaat avait mené l’île jusqu’à la Coupe du monde en Amérique du Nord, mais un coup du sort l’a contraint à démissionner : sa fille a été hospitalisée.

La fédération nomme alors Fred Rutten pour le remplacer, mais Advocaat se déclare soudainement à nouveau disponible dans les médias, ce qui pousse Rutten à quitter son poste.

« La fédération m’a sollicité. C’est comme ça que ça se passe. Les choses arrivent. Pour certains, c’est agréable, pour d’autres, c’est moins agréable. À mes yeux, c’est toujours comme ça », explique-t-il.





« Je n’ai pas hésité quand on m’a sollicité. Pour une raison ou une autre, quelque chose s’est brisé (avec Rutten, ndlr), ce qui l’a poussé à renoncer », poursuit Advocaat.

« Les joueurs sont un peu mal à l’aise, mais c’est Fred qui a pris cette décision. Alors, à qui faut-il en vouloir ? », conclut le Petit Général.

Il revient aussi sur sa brouille avec Johan Derksen : le journaliste à la moustache a affirmé sur VI que l’état de santé de sa fille n’était qu’un prétexte pour éviter de poursuivre l’aventure, ce qui a poussé Advocaat à couper court à toute interview accordée à SBS.

« J’entretiens de bonnes relations avec Johan, mais là, il est allé trop loin. Je ne lui en ai pas parlé et ce n’est pas nécessaire. Il est trop tard pour s’excuser maintenant. »







