Le Brésilien Raphinha, la star du FC Barcelone, poursuit sa saison remarquable avec le club catalan, après avoir affiché des statistiques offensives exceptionnelles qui le placent en tête des joueurs les plus décisifs sur le plan des buts parmi les stars des grands championnats européens.

Selon le journal Mundo Deportivo, Raphinha a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives lors des cinq premières journées de la Liga, participant directement à 9 des 21 buts marqués par le Barça dans la compétition.

Le joueur brésilien a poursuivi son parcours étincelant lors de la victoire contre Levante sur le score de 4-2, après avoir délivré deux passes décisives en seulement 19 minutes, la première pour Chavi Espart et la seconde pour son coéquipier Lamine Yamal.

Raphinha a par ailleurs été le joueur du Barça ayant créé le plus d'occasions durant la rencontre, avec 3 occasions créées, en plus de 3 dribbles réussis.

Ces statistiques offrent à Raphinha un net avantage lorsqu'on le compare aux meilleurs buteurs des grands championnats européens.

En Premier League, Erling Haaland a inscrit 4 buts avec Manchester City sans délivrer la moindre passe décisive.

En Serie A, Dovbyk mène le classement des buteurs avec 5 buts avec la Roma, sans passe décisive.

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En Ligue 1, Amine Gouiri a inscrit 4 buts avec l'Olympique de Marseille sans délivrer la moindre passe décisive, tandis que Kamory Doumbia compte 4 buts et une passe décisive avec Brest, et Lassine Sinayoko a marqué 4 buts avec le Paris FC sans passe décisive.

En Bundesliga, Igor Matanovic, joueur de Fribourg, et Patrik Schick, attaquant du Bayer Leverkusen, comptent chacun 3 buts et une passe décisive.

Ainsi, Raphinha devance tous ces joueurs en termes de contributions directes aux buts, ayant atteint 9 contributions en seulement cinq journées.

Les statistiques de Raphinha ne se limitent pas à la Liga, puisqu'il a jusqu'à présent inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives entre le championnat et la Ligue des champions.

Le Brésilien a participé à l'intégralité des cinq matches du Barça en Liga, qu'il a tous débutés, et il a également été titulaire lors du premier match de l'équipe en Ligue des champions.

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