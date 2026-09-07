Le Barça a inscrit 17 buts lors de ses quatre premiers matches en Liga, et le trio composé de Raphinha, Fermín López et Lamine Yamal a été responsable de 14 d'entre eux, un total jamais atteint par aucun trio lors des quatre premières journées de Liga depuis la saison 1958-59, lorsqu'Alfredo Di Stéfano, José María et Ferenc Puskás avaient marqué 15 buts pour le Real Madrid.

Raphinha, capitaine du Barça sur le terrain comme en dehors, a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive en 4 matches depuis sa reconversion en attaquant de pointe, se hissant en tête des buteurs de Liga.

Il est également devenu le troisième joueur de l'histoire du Barça à marquer lors des quatre premières journées du championnat, après Ladislao Kubala en 1953 et Lionel Messi lors des saisons 2011-12 et 2012-13.

Et son rôle ne se limite pas à marquer : il constitue un pivot essentiel dans la production offensive, l'accès à la surface de réparation et la construction du jeu.

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Quant à Fermín López, âgé de 23 ans, il a cumulé 4 buts et deux passes décisives en 4 journées, occupant la troisième place au classement des buteurs.

Il est devenu le premier joueur espagnol à marquer 4 buts lors des 4 premières journées depuis Cesc Fàbregas lors de la saison 2011-12. Fermín tient le rôle de meneur de jeu avancé, aux côtés de Dani Olmo, avec sa capacité constante à accéder à la surface et à créer des occasions, et non seulement à marquer.

Lamine Yamal, âgé de 19 ans, complète les rangs du trio avec 4 buts et une passe décisive, en plus de 4 occasions nettes créées et de 16 dribbles réussis, soit une moyenne de 4 par match.

L'impact de Lamine ne repose pas sur les buts, mais il a commencé à transformer sa supériorité dans le dribble, sa capacité à attirer les défenseurs et à créer des espaces en buts également, selon le quotidien catalan « Sport ».

Le passeur Gordon

Le Barça dispose d'un atout offensif supplémentaire en la personne d'Anthony Gordon qui, sans figurer en tête du classement des buteurs, est devenu l'un des principaux créateurs d'occasions. L'Anglais a délivré 4 passes décisives en 4 matches et a également provoqué un but contre son camp face au Rayo.

La valeur de ses statistiques est d'autant plus grande lorsqu'on les compare à sa dernière saison avec Newcastle, lorsqu'il n'avait délivré que 5 passes décisives en 46 matches.

Pedri a par ailleurs inscrit un but face à Valence, portant son total avec le Barça à 29 buts et entrant dans la liste des 100 meilleurs buteurs de l'histoire du club.

Ainsi, 4 joueurs de l'effectif actuel figurent dans cette liste : Raphinha à la 33e place avec 81 buts, Lamine à la 61e place avec 52, Fermín à la 88e place avec 36, et Pedri à la 100e place avec 29 buts.

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