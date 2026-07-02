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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En chiffres : le salaire de Messi dépasse celui de toute l’équipe du Cap-Vert

Argentine vs Cap-Vert
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L. Messi
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L'équipe d'Argentine, emmenée par son capitaine Lionel Messi, aborde son 16^e de finale de la Coupe du monde face au Cap-Vert, samedi prochain.

Selon le journal « AS », cette rencontre très attendue mettra aux prises deux univers diamétralement opposés.

La valeur marchande totale de la sélection cap-verdienne atteint 54,5 millions d’euros, tandis que Messi, à lui seul, touche un salaire annuel de 70 millions d’euros, auquel s’ajoutent environ 40 millions d’euros de revenus publicitaires.

Le journal souligne également que le Cap-Vert compte 491 000 habitants, tandis que Messi est suivi par 620 millions de personnes sur les réseaux sociaux.

« AS » conclut : « La fortune de Messi est estimée à plus d’un milliard d’euros, alors que le PIB du pays ne dépasse que cinq fois ce montant. »

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Cap-Vert
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Messi totalise à lui seul 500 millions d’abonnés sur Instagram, contre seulement 60 000 pour le compte officiel de la sélection cap-verdienne.

Les disparités ne s’arrêtent pas là : Messi totalise à lui seul 202 sélections avec l’Albiceleste, alors que la sélection cap-verdienne n’a disputé que 244 matchs depuis son premier rendez-vous officiel en 1978, soit à peine plus que le compteur personnel de la star.

L’Argentin a pris part à six phases finales de la Coupe du monde, en remportant une, tandis que le Cap-Vert n’a disputé que quatre Coupes d’Afrique des nations, soit moins de tournois continentaux que Messi de Coupes du monde.

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