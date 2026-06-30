Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

En bref, Neuer clarifie son avenir avec l’équipe d’Allemagne

Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Coupe du monde
M. Neuer
Allemagne
Paraguay
É.-U.

Après avoir officiellement fait ses adieux à la Coupe du monde, le gardien du Bayern annonce son avenir

Manuel Neuer, gardien de but du Bayern Munich, a clarifié sa position concernant son avenir en équipe d’Allemagne après l’élimination prématurée des siens lors de la Coupe du monde 2026.

Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après l’avoir battue aux tirs au but (4-3), suite à un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, lors de la rencontre qui s’est déroulée mardi à l’aube, au stade de Boston, aux États-Unis.

Le gardien, qui avait déjà annoncé sa retraite internationale avant de revenir pour aider la Mannschaft à se remettre des déceptions de 2018 et 2022, avait donc fait son retour pour ce Mondial.

Après l’élimination face au Paraguay, le gardien du Bayern Munich a confirmé qu’il ne porterait plus jamais le maillot de la Nationalmannschaft.

Interrogé par la chaîne allemande ARD sur un possible retrait définitif de la sélection, le gardien de 40 ans a confirmé son choix, selon Foot Mercato.

Coupe du monde
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
À déterminer
À déterminer

Il met ainsi un point final à une carrière internationale riche de 125 sélections – il est le cinquième joueur le plus capé de l’histoire – et couronnée par le titre mondial de 2014.


Publicité