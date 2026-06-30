Manuel Neuer, gardien de but du Bayern Munich, a clarifié sa position concernant son avenir en équipe d’Allemagne après l’élimination prématurée des siens lors de la Coupe du monde 2026.

Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après l’avoir battue aux tirs au but (4-3), suite à un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, lors de la rencontre qui s’est déroulée mardi à l’aube, au stade de Boston, aux États-Unis.

Le gardien, qui avait déjà annoncé sa retraite internationale avant de revenir pour aider la Mannschaft à se remettre des déceptions de 2018 et 2022, avait donc fait son retour pour ce Mondial.

Après l’élimination face au Paraguay, le gardien du Bayern Munich a confirmé qu’il ne porterait plus jamais le maillot de la Nationalmannschaft.

Interrogé par la chaîne allemande ARD sur un possible retrait définitif de la sélection, le gardien de 40 ans a confirmé son choix, selon Foot Mercato.

Il met ainsi un point final à une carrière internationale riche de 125 sélections – il est le cinquième joueur le plus capé de l’histoire – et couronnée par le titre mondial de 2014.



