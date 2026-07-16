En amont de l'annonce officielle, Ademi a finalisé ses examens médicaux à Barcelone

L'Allemand Karim Ademi a réussi les examens médicaux prévus par le FC Barcelone, dernière étape avant son arrivée officielle au sein du club catalan lors de ce mercato estival.

L’ailier du Borussia Dortmund, arrivé mercredi midi à Barcelone, devrait devenir la deuxième recrue estivale du club catalan après l’Anglais Anthony Gordon.

Selon Mundo Deportivo, l’international allemand est arrivé en avance à l’hôpital barcelonais pour ses tests. Environ deux heures après son arrivée, il a regagné son hôtel en attendant la suite du programme.

Le joueur ne se rendra pas encore à la Ciutat Esportiva pour rencontrer l’entraîneur Hans Flick – l’un de ses plus grands soutiens et celui qui lui a offert sa première sélection en équipe nationale allemande – ni ses nouveaux coéquipiers, tant que sa signature n’aura pas été officiellement annoncée.

Une fois le feu vert médical obtenu et les contrats échangés entre les deux clubs, Dortmund percevra un montant fixe de 22 millions d’euros, auquel s’ajouteront 7 millions d’euros de primes.

Si l’officialisation est toujours attendue ce jeudi, le club catalan n’exclut pas un report à vendredi, toujours selon le quotidien.

La présentation officielle n’aura toutefois pas lieu avant la semaine prochaine, après le retour du président Joan Laporta et du directeur sportif Deco de la finale de la Coupe du monde, programmée dimanche au MetLife Stadium (New Jersey) entre l’Espagne et l’Argentine. Ademi tiendra alors sa première conférence de presse en tant que joueur du Barça.