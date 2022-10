Emmanuel Petit torpille l'OL et souhaite bonne chance à Laurent Blanc

Le champion du monde 1998 ne croit pas à un éventuel effet Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais.

Laurent Blanc a réussi à stopper l'hémorragie. L'Olympique Lyonnais a retrouvé le chemin de la victoire la semaine dernière face à Montpellier après une longue série de six matches sans la moindre victoire en championnat. Pour autant, l'Olympique Lyonnais n'est pas totalement guéri et va devoir confirmer son regain de forme face à Lille dimanche soir.

"Lyon est sur courant alternatif depuis trop longtemps"

Huitième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, absent de toute compétition européenne cette saison, a dégringolé dans la hiérarchie des clubs français ces dernières saisons. Laurent Blanc pourra-t-il remettre l'OL sur de bons rails ? C'est toute la bonne question. Et si l'optimisme est de mise depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur du PSG, certains sont sceptiques.

C'est le cas d'Emmanuel Petit. Vainqueur de la Coupe du monde 1998 avec Laurent Blanc, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal a avoué sur RMC qu'il a peur que le mal de l'OL soit très profond : "J'espère me tromper mais je n'y crois pas, je n'y crois pas parce que les entraîneurs se sont succédés avec des personnalités différentes, des approches différentes dans le management, dans les entraînements, avec les mêmes résultats en permanence et souvent avec les mêmes joueurs..."

"Cela ne changera pas en un coup de baguette magique"

"Je me dis que c'est un Lyon sur courant alternatif depuis tellement d'années...Les joueurs sont sur courant alternatif sur chaque match. On a même l'impression que les matches c'est un menu, on choisi celui sur lequel on veut vraiment s'investir. On essaye de se projeter de la saison", a ajouté l'ancien international français. Emmanuel Petit croit à un changement d'attitude temporaire avant que les mauvaises habitudes ne reviennent au galop.

"Laurent Blanc va changer des choses au départ. Il va y avoir un effet Blanc, les joueurs vont vouloir bien se faire voir, se mettre dans le rang, mais combien de temps ça va durer ? En sachant qu'il y a une coupure qui va durer six semaines qui arrive très rapidement. Le calendrier n'est pas facile. Moi je n'y crois pas", a analysé le champion du monde 1998.

"Tu ne peux pas changer du jour au lendemain des personnes qui ont été dans un certain état d'esprit pendant des années. Ce n'est pas en un coup de baguette magique, en quelques semaines, que tu peux changer. Je suis persuadé qu'il y aura de meilleurs résultats pour Lyon, mais je reste persuadé qu'ils n'atteindront pas leurs objectifs. Je suis inquiet parce que ça fait quelques années que je ne reconnais plus ce club dans l'exigence du plus haut niveau", a conclu Emmanuel Petit.