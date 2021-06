Emmanuel Petit dévoile le joueur dont a besoin Arsenal

Annoncé sur le départ de Crystal Palace, Wilfried Zaha ne laisse personne insensible en Premier League.

Wilfred Zaha "est exactement le genre de joueur dont Arsenal a besoin" selon Emmanuel Petit, qui a exhorté les Gunners à s'emparer de l'ailier de Crystal Palace cet été.

Zaha attire l'attention d'un certain nombre de clubs après une autre campagne individuelle impressionnante à Selhurst Park, notamment Everton et Tottenham. Goal a rapportaé que le joueur de 28 ans pourrait être disponible pour environ 40 millions de livres sterling à la réouverture de la fenêtre de transfert.

Petit veut voir Arsenal intervenir et voler la signature de Zaha au nez et à la barbe de ses rivaux en Premier League et pense que l'Ivoirien a la capacité d'ajouter une nouvelle dimension à l'équipe de Mikel Arteta.

"Wilfried Zaha a été lié à plusieurs reprises à Arsenal ces dernières années", a déclaré l'ancien milieu de terrain des Gunners à Paddy Power.

"Arsenal avait l'habitude de jouer avec des ailiers et des gars qui pouvaient faire la différence sur le flanc, qui prenaient leurs responsabilités et montraient la faim et le désir de remporter la victoire – c'était ça le Arsenal que je connaissais !"

"Quand je jouais pour Arsenal à la fin des années 90, nous avions Marc Overmars, Sylvain Wiltord et Robert Pires – ces joueurs étaient tellement excitants à regarder. Zaha est un joueur imprévisible, vous ne savez pas ce qu'il va faire avec le ballon."

"Il a un fort caractère, et parfois il a besoin de contrôler ses émotions, mais c'est exactement le genre de joueur dont Arsenal a besoin. Il exciterait les fans et stimulerait aussi ses propres coéquipiers."

"Pendant des siècles, Arsenal n'a pas eu de joueur capable de dribbler ou de faire la différence avec le ballon à ses pieds. Avec Zaha, ils auraient quelqu'un capable de prendre des responsabilités et qui n'aurait pas peur d'affronter des défenseurs."

Recrue la plus chère de l’histoire des Gunners pour environ 80 millions d’euros, Nicolas Pépé appréciera le commentaire de Petit. Au moins avec Zaha, l’ancien Lillois aura l’avantage d’avoir déjà des automatismes avec son partenaire en sélection ivoirienne.