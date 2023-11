Emmanuel Petit attaque le PSG

Emmanuel Petit s’est exprimé sur les ambitions du Paris Saint-Germain sous l’ère QSI. Le Français n’as pas été tendre avec le club de la capitale.

Depuis son arrivée en 2011 au PSG, le groupe QSI (Qatar Sports Investments) a fait de la Ligue des Champions, son objectif majeur. 12 ans après, le Paris Saint-Germain domine la Ligue 1 et rafle les coupes nationales mais n’est pas toujours pas arrivé à remporter la coupe aux grandes oreilles. Hormis une finale en 2020 (défaite 1-0 contre le Bayern Munich, ndlr) et une demi-finale en 2021 (éliminé par Manchester City), le PSG s’est toujours arrêté en quarts de finale. Dans Rothen s’enflamme sur RMC vendredi, Emmanuel Petit a lâché des mots forts sur le club parisien.

Emmanuel Petit détruit le PSG

Emmanuel Petit n’a pas mâché ses mots au moment de parler du Paris Saint-Germain et de ses ambitions inatteignables jusque-là. En 12 ans sous la houlette des Qataris, le club francilien n’a toujours pas atteint son plus grand objectif qui est de remporter la Ligue des Champions. Un fait que regrette Emmanuel Petit sur les antennes de RMC. « Essayez d'être objectifs les gars, vous me dites changement de cap, qu'il faut du temps, mais ça fait 10 ans que les Qataris sont là. Il te faut combien de temps pour construire un truc? Quand tu es un grand club, tu ne peux pas afficher tes ambitions? Il faut savoir ce que vous voulez », lance le champion du monde 1998.

Emmanuel Petit pense que le PSG a eu assez de temps

En termes de comparaison, Manchester City, qui est passé sous pavillon émirati en 2008, n’a remporté la Ligue des Champions que 15 ans plus tard (2022). Mais Emmanuel Petit pense que les Citizens ont été plus pragmatiques que le PSG. « Vous voulez jouer avec les grands ou les petits ? Ils ont investi plus de 300 millions lors du mercato estival et vous êtes en train de me dire que vous donnez encore deux ans? Je vous donne dix ans, ça vous va ? Tu ne peux pas comparer avec ce que fait Manchester City depuis l'arrivée de Pep Guardiola parce qu'année après année, c'est cohérent ce qu'ils font. Ils ont construit un collectif avec une vision », ajoute l’ancien joueur de l’AS Monaco et d’Arsenal.