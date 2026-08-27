Emiliano Martínez tient son transfert : Aston Villa se contente d’une faible indemnité de transfert

Emiliano Martínez est sur le point de quitter Aston Villa. Fabrizio Romano, entre autres, indique que le club a trouvé un accord avec Chelsea, qui versera l’équivalent d’environ 8,7 millions d’euros à Birmingham.

Martínez veut quitter Villa depuis quelque temps déjà, alors que son contrat court jusqu’à la mi-2029. Le club a déjà recruté Zion Suzuki (Parme) comme nouveau gardien numéro un, même si Marco Bizot a encore eu l’occasion de se montrer lors de la première journée dramatique pour Villa.

Martínez (33 ans) a récemment été tout proche d’un transfert à la Juventus. L’Argentin avait déjà trouvé un accord avec la Vieille Dame, mais les clubs ne s’étaient alors pas entendus sur l’indemnité de transfert.

La Juventus s’est ensuite tournée vers Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), tandis que Martínez, déçu, est revenu à Villa. Les Anglais voulaient toutefois se séparer de lui et l’ont proposé à Chelsea.

Chelsea a brièvement réfléchi à l’offre de Villa et a décidé de saisir l’occasion. L’indemnité de transfert de Martínez est nettement inférieure au prix demandé de quinze millions d’euros que Villa réclamait encore récemment à la Juventus.

À Chelsea, le gardien Robert Sánchez n’a pas laissé une forte impression le week-end dernier contre Fulham. Avec Martínez, l’entraîneur Xabi Alonso espère une présence plus stable dans les buts à Stamford Bridge.

Mike Penders est également une option pour Alonso. Le Belge de 21 ans a engrangé de l’expérience la saison passée en prêt au RC Strasbourg, qui est, comme Chelsea, (en partie) sous la direction de BlueCo.