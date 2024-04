Emiliano Martinez enfin puni !

Emiliano Martinez ne sera pas disponible pour le match aller de la demi-finale de l'Europa Conference League entre Aston Villa et l'Olympiacos.

Le gardien argentin a joué un rôle essentiel dans le parcours de Villa jusqu'au dernier carré de la compétition, se distinguant notamment lors de la victoire aux tirs au but en quart de finale contre Lille, où il a arrêté deux penalties.

Cependant, au milieu de ce triomphe, Martinez s'est retrouvé au cœur d'une controverse pour avoir provoqué le public, ce qui a poussé l'arbitre à lui donner un carton jaune.

Encore une polémique

Le règlement de l'UEFA prévoit une suspension pour les joueurs accumulant trois avertissements au cours de la compétition, à condition qu'ils n'entraînent pas de carton rouge. Par conséquent, les provocations de Martinez lors du quart de finale aller contre Lille ont entraîné sa suspension pour le match aller contre l'Olympiacos. Il a été averti lors du match aller contre Lille le 11 avril et deux fois lors du match retour le 18 avril.

L'article continue ci-dessous

Martinez a défendu avec vigueur ses actes après le match et a déclaré à TNT Sports : "J'ai vécu une sacrée aventure tout au long de ma carrière. Je suis un croyant et un travailleur acharné et c'était mon destin de gagner ici à nouveau. J'ai la réputation de perdre du temps parce que l'autre gardien faisait la même chose, mais j'ai reçu un carton pour avoir perdu du temps. Par ailleurs, il n'y avait pas de ballon au point de penalty et j'ai demandé un ballon au ramasseur de balles. Je ne comprends pas les règles. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours dit que mon équipe avait besoin de moi. Hier, nous regardions le Real Madrid contre Manchester City et le manager disait que nous pourrions aller aux tirs au but."