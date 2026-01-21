Emi Martinez, la revanche ! Un très grand club veut le signer

L'international argentin est un titulaire indiscutable à Villa Park depuis son arrivée au club en 2020 et s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens au monde. Cependant, le joueur de 33 ans a été régulièrement annoncé sur le départ ces dernières années, notamment lors du dernier mercato estival, et l'Inter le considère désormais comme un remplaçant potentiel pour l'actuel portier, Yann Sommer.

Malgré d'excellentes performances à Villa, Martinez fait souvent l'objet de spéculations quant à son avenir. À la fin de la saison dernière, le gardien de 33 ans a semblé faire ses adieux aux supporters de Villa, alimentant les rumeurs d'un prochain départ.

L'entraîneur Emery s'est montré plus ambigu, déclarant à l'époque : « On verra. Bien sûr, c'est le dernier match ici [cette saison], et je ne sais pas. On verra pour l'équipe, les joueurs, mais évidemment, ils réagissent bien sur le terrain. »

Cependant, aucun départ ne s'est concrétisé. Martinez aurait été une cible de Ruben Amorim à Manchester United, mais les Red Devils ont finalement opté pour le jeune Belge Senne Lammens. L'intérêt manifesté par des clubs de la Saudi Pro League n'a pas abouti non plus. Il est toujours un joueur de Villa et a disputé 21 matchs cette saison, contribuant à la troisième place des Villans au classement de Premier League.

Si Martinez souhaite partir, l'un des problèmes est qu'il a signé un nouveau contrat avec Villa en août 2024, qui court encore sur plus de trois ans. Le club exigera donc probablement une indemnité de transfert conséquente pour faciliter son départ, d'autant plus que Villa est en difficulté financière ces dernières années.

Cette indemnité pourrait venir d'Italie, l'Inter étant intéressée par une offre. L'intérêt de l'Inter est connu depuis décembre, date à laquelle il a été affirmé que le club italien souhaitait recruter Martinez lors du mercato hivernal. Selon cet article, Aston Villa serait satisfait de vendre le champion du monde, et Gianluca Di Marzio a maintenant déclaré que l'Inter avait contacté les représentants de Martinez pour connaître les conditions d'un éventuel transfert. L'Inter souhaite remplacer son gardien actuel, Sommer, qui n'aurait pas convaincu l'entraîneur Cristian Chivu et dont le contrat avec le club expire cet été.

Un obstacle pourrait se dresser sur le chemin de Martinez : son salaire à Aston Villa est relativement élevé et il devrait probablement accepter une réduction pour faciliter un accord avec l'Inter.