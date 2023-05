Emi Martinez devient une star

Manchester United et Chelsea seraient en course pour recruter le gardien argentin Emi Martinez cet été.

Selon un rapport du journaliste Gaston Edul de TyC Sports, Emi Martinez est susceptible de chercher un nouveau club cet été, bien qu'il soit sous contrat avec Aston Villa jusqu'en juin 2027. Le joueur de 30 ans suscite apparemment l'intérêt de United, Chelsea et Tottenham.

Les trois clubs de Premier League mentionnés dans le rapport pourraient être à la recherche d'un nouveau gardien de but cet été. David de Gea est en fin de contrat à United, Chelsea ne serait pas sûr des compétences de Kepa Arrizabalaga, tandis qu'Hugo Lloris devrait quitter les Spurs après 11 ans de carrière.

Martinez est devenu l'un des meilleurs gardiens de but du monde, jouant un rôle essentiel dans le triomphe de l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar, même si ses frasques lors de la séance décisive de tirs au but contre la France - et ensuite lors des célébrations - ont fait de lui un personnage controversé et controversé.

Il sera en action pour Villa, qui affronte Tottenham en Premier League ce samedi.