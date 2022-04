Emery attend le Bayern de pied ferme

C'est un match énorme, le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Il n'y a pas plus grand que le Bayern.

Les géants allemands ont remporté la Coupe d'Europe six fois dans leur histoire ; en 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 et 2020. Villarreal a remporté un seul trophée dans son histoire, la Ligue Europa en 2021.

Mais cela n'aura pas d'importance ce soir-là ; la meilleure équipe pendant 180 minutes sera celle qui comptera.

"Vous devez profiter de cette opportunité, rivaliser en sachant qu'ils sont favoris et qu'ils ont cette série sans perdre", a déclaré Unai Emery dans des commentaires repris par Marca lorsqu'on lui a rappelé qu'il était le dernier entraîneur à battre le Bayern à domicile en Europe.

"Je suis flatté de me rappeler qu'avec le Paris Saint-Germain nous avons été les derniers à les battre 3-0 au Parc des Princes dans un bon match. Mais ce sont des moments différents, des équipes différentes et des approches différentes face à un adversaire d'un tel potentiel.

"Ce sera la somme de nombreux détails.

"Nous avons l'ambition, l'opportunité de vivre ces matchs avec l'idée de rivaliser et d'avoir des options. Ce sera différent du match contre la Juventus, ils exigeront des choses différentes de nous. Nous devons savoir nous adapter et travailler le jeu pour nous assurer d'être le plus proche de notre meilleure performance."

Le Bayern a battu Salzbourg pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions et est actuellement en tête de la Bundesliga, avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième.

Villarreal a créé la surprise en éliminant la Juventus en huitième de finale, mais il est en difficulté au niveau national. Ils sont septièmes de la Liga, à 12 points de Séville, quatrième.