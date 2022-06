Emerson Royal toujours choqué par son braquage

Emerson Royal a vécu l'un des pires moments de sa vie alors qu'il cherchait à profiter de vacances d'après-saison dans son Brésil natal.

Le latéral de Tottenham a été victime d'une tentative de vol, qui s'est soldée par une fusillade au cours de laquelle il a failli être blessé.

Heureusement, le joueur de Premier League a pu s'échapper de la scène du crime grâce à un policier qui l'a escorté jusqu'à sa voiture après une fusillade. Heureusement, Emerson s'en est sorti indemne.

"À ce moment-là, Dieu m'a en quelque sorte contrôlé... parce que j'avais l'impression que rien ne se passait", a déclaré Emerson dans une interview accordée à Sportv.

"Je me suis approché du voleur en lui disant : 'Calme-toi, calme-toi, tout le monde se calme, je vais te donner ce que tu veux'.

"Quand je lui ai donné ce qu'il voulait, je me suis approché de lui, car j'avais déjà vu son regard mauvais. J'ai vu que ce n'était pas seulement la montre.

"Quand je la lui ai donnée, il s'est éloigné et a sorti son arme pour me tirer dessus. Alors qu'il s'apprêtait à me tirer dessus, je l'ai poussé, j'ai touché l'arme et il a tiré en l'air.

"C'est à ce moment-là, quand je l'ai poussé, qu'il a perdu l'équilibre et le policier a tiré sur lui. Ensuite, il s'est mis à courir."

"Je veux dire, c'est Dieu à ce moment-là. Parce qu'on était sur une place, il y avait une quinzaine de personnes. Sur une petite place. Et il a commencé à tirer dans tous les sens et il ne touche personne.